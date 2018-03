Não perca a sensibilidade de Boleiros 2

15H45 NA GLOBO

(Princes Diaries 2: Royal Engagement). EUA, 2004. Direção de Garry Marshall, com Julie Andrews, Anne Hathaway, Hector Elizondo, John Hys-Davies, Heather Matarazzo, Chris Pine.

No segundo filme da série, a princesa assume o trono e descobre que, como uma Cinderela às avessas, necessita de um príncipe. Ou seja, se não se casar correndo, será substituída. Nada muito empolgante, apesar da grande presença de Julie Andrews. Reprise, colorido, 105 min.

Percy Jackson e o Ladrão de Raios

22H20 NA GLOBO

(Percy Jackson & The Olympians). EUA, Canadá, 2009. Direção de Chris Columbus, com Logan Lerman, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Sean Bean, Melina Kanakaredes, Brandon T.

Jackson.

Nos dias de hoje, o adolescente Percy descobre ser semideus, filho de uma mortal com o deus Poseidon. Ainda lutando com os poderes que acaba de descobrir, recai sobre ele a suspeita de roubar o relâmpago de Zeus, a arma mais poderosa do universo. Para provar sua inocência e evitar uma guerra devastadora entre os deuses, ele parte em uma jornada para encontrar o verdadeiro ladrão. Aventura que agrada mais aos jovens. Inédito, colorido, 120 min.

A Revolução

23 H NA REDE BRASIL

(This Revolution). EUA, 2005. Direção de Stephen Marshall, com Rosario Dawson, Nathan Crooker, Amy

Redford, Brett Del Buono.

Homem trabalha como cinegrafista para uma rede mundial de TV. Depois de ter retornado do Iraque, onde trabalhou durante a invasão dos Estados Unidos. Seu novo trabalho envolve rastrear os movimentos de um grupo de políticos radicais chamado "The Black Block", que planeja agir na Convenção Republicana, a ser realizada em Nova York. Efeitos maléficos da guerra vêm incentivando diversos cineastas a tratar do assunto. Trata-se de uma escolha delicada que, se não for bem trabalhada, resulta em histórias banais, como é o caso aqui. Reprise, colorido, 94 min.

Jerome, Jerome

0 H NA CULTURA

(Jerome, Jerome). Holanda, 2011.

Direção de Peter Lataster e Petra

Lataster-Czisch.

Documentário que acompanha 24 horas da vida do adolescente autista Jerome, do seu orientador, Kevin, e de sua mãe, Anita. Com tom intimista e sem narração, o filme mostra como Jerome ama provocar e testar a paciência e a tenacidade de todos. Seu orientador, no centro de tratamento, faz o que pode para melhorar o comportamento do garoto. Belo documentário. Reprise, colorido, 57 min.

Sociedade Secreta

2H35 NA BAND

(The Skulls). EUA, Canada, 2000. Direção de Rob Cohen, com Joshua Jackson, Paul Walker, Hill Harper, Leslie Bibb, Christoph McDonald, Steve Harris, William Petersen, Craig T. Nelson.

Garoto descobre que terá de pagar um alto preço para ingressar em sociedade secreta integrada pelos riquinhos da escola que frequenta como bolsista. A primeira parceria do diretor Cohen com Paul Walker. No ano seguinte, eles fariam o primeiro Velozes e Furiosos, Vin Diesel. Apesar de desprezado pela crítica, o filme fez grande sucesso. Reprise, colorido, 102 min.

Boleiros 2 - Vencedores e

Vencidos

2H40 NA GLOBO

Brasil, 2006. Direção de Ugo Giorgetti, com Flávio Migliaccio, Lima Duarte, Denise Fraga, Otavio Augusto, Cassio Gabus Mendes, Adriano Stuart.

O diretor Ugo Giorgetti é um dos mais sensíveis poetas e observadores do cinema nacional, capaz de traduzir em belos filmes os anseios de uma geração. Também apaixonado por futebol (escreve uma coluna aos domingos no caderno Esporte do 'Estado'), ele utilizou o tema como ponto de partida para dois filmes também marcantes. O primeiro, mais leve e irônico, cuida do saudosismo provocado pelo esporte. Já o segundo, cartaz hoje da TV Brasil, é mais amargo, pois trata da realidade. Os amigos boleiros continuam se reunindo em um bar para relembrar suas histórias, mas o espaço foi modernizado de acordo com o gosto dos novos donos - ao menos sobrou um espaço para o tradicional encontro. Mas o assunto entre eles também mudou: ao invés de jogadas espetaculares, o que se discute agora é transferência para o exterior, contrato milionário, fama, status. Ou seja, uma bela metáfora do futebol brasileiro que, ao se profissionalizar, perdeu uma importante fatia de seu glamour. Claro que o humor continua presente (especialmente na cena em que o velho técnico, interpretado por Lima Duarte, discute com a árbitra vivida por Denise Fraga), mas predomina um gosto amargurado. Grande programa. Reprise, colorido, 86 min.

Arséne Lupin, O Ladrão Mais Charmoso do Mundo

3H35 NA REDE BRASIL

(Arséne Lupin). França, Itália, Espanha, Reino Unido, 2004. Direção de Jean-Paul Salomé, com Romain

Duris, Kristin Scott Thomas, Pascal Greggory, Eva Green.

Jovem filho de um dos ladrões mais famosos da França se vê sozinho depois que seu pai desaparece. Ele começa a levar a vida da mesma forma que o pai, roubando. Porém, apesar de ser talentoso para o negócio, ele não tem a mesma paciência e experiência dos ladrões mais velhos. Com isso, fica sempre deslumbrado com os seus êxitos. Reprise, cor, 131 min.