''Não há paliativos: tombamento já!'' O Belas Artes, para mim, está ligado a duas pessoas essenciais para a cultura de ponta e a cinefilia prospectiva dos anos 60 e 70: Dante Ancona Lopes e Bernardo Vorobov. Dante praticamente "inventou" as chamadas salas de repertório em São Paulo. Como gerente da Franco Brasileira, na capital paulista, presenteou a cidade com o Coral, o Scala e o Normandie, onde ficamos conhecendo a cepa da nouvelle vague e o melhor do cinema político italiano. Por esta razão, tanto o Coral quanto o Belas Artes (outra "ideia" do Dante), chegaram a ser pontos suspeitos e visados da polícia política e do CCC. Eu, Bernardo Vorobov e Jairo Ferreira tivemos provas concretas disso.