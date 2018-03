Não há 'nada melhor do que se sentir magra', diz Kate Moss

A modelo Kate Moss foi acusada de promover a anorexia entre os jovens após declarar em uma entrevista à revista de moda WWD que um dos lemas que regem sua vida é que não há "nada melhor do que se sentir magra".

Estas declarações indignaram os membros da campanha contra o culto à magreza no Reino Unido, que qualificaram de "chocante" e "irresponsável" a atitude da modelo britânica, conforme publicou nesta quinta-feira, 19, o jornal sensacionalista The Sun.

"Há 1,1 milhão de pessoas com transtornos alimentares só em nosso país, e os comentários de Kate Moss podem causar muitos mais. Se alguém ler qualquer site pró-anorexia verá como ficam loucos com declarações como esta", criticou Katie Green, ex-modelo britânica que participou da campanha "Não ao Tamanho Zero".

Segundo Deanne Jade, do Centro Nacional para Transtornos Alimentares (NCFED, em inglês) do Reino Unido, o fato de Moss ser a imagem da marca de roupas Topshop "a transformou em um ícone para milhões de mulheres jovens", e por isso a importância de suas palavras.

Na entrevista à WWD, Moss afirma que um rosto bonito não funciona se não for uma boa pessoa. "Eu não sou o que normalmente se entende como uma mulher bonita, mas, aparentemente, as pessoas acham que estou bem", diz a modelo.