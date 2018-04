'Não há cidadania sem livro', diz Milton Hatoum

Para o escritor Milton Hatoum, não há cidadania sem livro. A declaração foi dada em entrevista à Agência Brasil, em que antecipou algumas das reflexões que devem marcar o debate com Chico Buarque na mesa literária Sequências Brasileiras, hoje (3), na sétima edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

Em comum, os dois autores analisam a realidade brasileira em seus mais recentes livros. Em Leite Derramado, Chico Buarque repassa a história do Brasil a partir das memórias do narrador, que, próximo de morrer, desfia passagens de apogeu e declínio de sua família em quatro gerações. Já Hatoum ambienta A cidade ilhada em Manaus, palco também de Dois irmãos, que explora a presença árabe na Amazônia.

No café ao lado da Tenda dos Autores, que receberá as maiores estrelas da Flip até domingo, Hatoum cobrou mudanças estruturais na política brasileira e o engajamento das prefeituras nas políticas voltadas à educação. "Eu, que ando muito por esse país, observo que os livros do Ministério da Educação estão chegando às escolas e às bibliotecas. Isso é um alento para quem escreve, para quem dá tanta importância a leitura, disse. Mas política pública tem que ser feita no miúdo, nos municípios."

Segundo ele, as políticas públicas não devem "obrigar ninguém a ler". "Mas é um absurdo, para não dizer um crime, você não permitir o acesso à leitura a milhões de crianças pobres no Brasil. A política do livro deve ser uma prioridade de qualquer governo. Não há cidadania sem leitura", disse.

Hatoum cobrou ainda a valorização dos professores e defendeu a implantação de uma política de salários para a categoria a partir de 2010. "É uma vergonha que professores ganhem menos do que um salário mínimo. Qualquer país desenvolvido investiu muito na educação, no livro, na formação dos professores, nos salários dos professores."