A jornalista Rita Lisauskas não integra mais o staff da RedeTV! Após citar em seu perfil no Facebook que não sabia como um empresário deitava a cabeça no travesseiro deixando que seus funcionários passassem uma véspera de Natal com salários atrasados, a apresentadora do RedeTV! News foi comunicada que seria afastada do ar até 5 de janeiro. Antes disso, no entanto, Rita recebeu em casa um telegrama da RedeTV! informando que seu contrato, que venceria dentro de 13 meses, seria rescindido. O aviso alerta ainda que ela terá de arcar com a multa rescisória, o que Rita contestará na Justiça.