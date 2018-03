Não é mais uma garotinha Mallu Magalhães era o boi de piranha, a isca no anzol dos tempos de idolatria virtual. Queríamos (leia-se parte da crítica e ouvintes desafetos) ver até onde ia esse negócio de artista teen sem história e sem estrada que aparece no YouTube com um violãozinho, essa história de vozinha meiga que atrai web seguidores que mudam de seita como quem muda de roupa.