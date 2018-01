NANNI MORETTI VAI PRESIDIR CANNES O ator e diretor italiano Nanni Moretti vai presidir o júri do próximo Festival de Cannes, em maio. Ele sucede Robert De Niro, que assumiu o posto no ano passado. "É uma alegria, uma honra e uma grande responsabilidade presidir o júri do festival de cinema mais prestigioso do mundo", declarou Moretti, após o anúncio. Vencedor da Palma de Ouro em 2001, Nanni Moretti já exibiu seis filmes no Festival, entre eles Habemus Papam, que foi visto em 2011. Em 1997, ele também foi membro do júri e, com o Quarto do Filho ele ganhou a Palma de Ouro. Seu filme Diário Íntimo lhe valeu o prêmio de melhor diretor em 1994. / EFE