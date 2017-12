Nando Reis faz hoje último luau do ano em São Paulo Cantor e compositor de canções que fizeram muito sucesso na voz da saudosa Cássia Eller, Nando Reis faz hoje a última apresentação do ano de seu disco "Luau MTV" no Credicard Hall, em São Paulo. De forma descontraída, no clima que o ambiente pede (violão e muitos hits), Nando Reis, com a banda Os Infernais, levam mais uma vez aos paulistanos canções já bastante conhecidas do público. No repertório, estão previstas "Relicário", "Luz dos Olhos", "Por onde Andei", além de "Negra Livre", feita por Nando em homenagem a Negra Li, e "Resposta", hit do grupo mineiro Skank que foi registrado no "Luau" e lançado em maio deste ano pela Universal. Nando Reis e a banda Os Infernais, formada por Carlos Pontual (violão), Felipe Cambraia (baixo), Alex Veley (teclados) e Diogo Gameiro (bateria), conta ainda com a participação da percussionista Lan Lan, que foi da trupe de Cássia Eller, e das backing vocals Juju Gomes e Micheline Cardoso. Nando Reis. Credicard Hall, Av. das Nações Unidas, 17.955, em São Paulo. Tel (11) 6846-6010. Hoje, às 21h30. De R$ 30 a R$ 90.