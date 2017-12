Nanda vai ser atropelada em Páginas da Vida Coitada da Nanda (Fernanda Vasconcellos)! Primeiro, por ter uma mãe malvada como Marta (Lilia Cabral). Em segundo lugar, por ter um namorado cruel como Léo! Nanda vai morrer na noite desta quarta-feira num acidente. Após discutir com a mãe, a estudante de arte será atropelada num ponto de ônibus e levada ao hospital. Lá ela sofrerá uma hemorragia e morrerá pouco depois de dar à luz os gêmeos Francisco e Clara. Ao perceber a gravidade do caso, a doutora Helena (Regina Duarte) opta por salvar a vida dos bebês com uma cesariana. Marta é mesmo má: após o susto com a notícia de que Nanda espera gêmeos (foto), ela descobre o último segredo da filha. Ao mexer na caixa de lembranças da Europa, a mãe encontra a carta de Léo (Thiago Rodrigues) e descobre que ele, ao contrário do que disse a filha, não voltará ao Brasil. Marta exige explicações de Nanda e ela, pressionada, sai correndo desesperada... e o pior acontece. Páginas da Vida estreou em 10 de julho e é uma típica novela do veterano Manoel Carlos - ele promete arrancar lágrimas. A paisagem da vez é a cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente o bairro do Leblon, na zona sul.