NANÁ VASCONCELOS NO PROJETO GURI O Projeto Guri apresenta hoje Calungá - O Mar Que Separa É o Mar Que Une, com Naná Vasconcelos, no Teatro Sergio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153), às 17 h. A apresentação, que tem entrada gratuita, também marca o lançamento do DVD do espetáculo, que será distribuído gratuitamente aos espectadores. Calungá, palavra de origem africana que, entre outros significados, quer dizer travessia por mar, aborda o universo afro-brasileiro e evoca a travessia dos escravos negros até o Brasil. O mesmo mar que os separou de seu continente, uniu povos e agregou influências, deixando como herança a contribuição para a formação da identidade cultural brasileira.