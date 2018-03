Nana Caymmi dispara farpas e promete deixar os palcos em breve

SÃO PAULO - Em show emocionado para um Vivo Rio lotado, sábado, Nana Caymmi anunciou sua aposentadoria. "Já dei o que tinha que dar. Estou me aposentando aos poucos. Tenho 50 anos de disco e ganhei um de ouro. Então eu quero que o mundo se exploda. Hoje a música é outra, é bunda, é aeróbica", disse a cantora, que fez 70 anos em 2011.

Já em 2008 ela havia afirmado em entrevistas que pararia. Foi o ano em que perdeu o pai, Dorival, e a mãe, Stella, num intervalo de doze dias. Muito ligada aos dois, ficou deprimida. De lá para cá, estimulada pela família e por admiradores, lançou o CD "Sem Poupar Coração", emplacou a música-tema na novela "Insensato Coração", e fez shows pelo País.

Sábado, voltou ao assunto. "Estou encerrando essa fase da minha vida. Tenho que ter paz. Vou fazer o mesmo que a Rita (Lee). As pessoas dizem: ''Mas você tem 70 anos e essa voz toda!'' Ah, vai se ferrar, não tenho mais estrutura para ouvir baboseira de imprensa. Fazia cinco anos que não cantava no Rio. Não estou mais na idade de cantar de graça."

O público carioca parecia saudoso: os quase 2.500 ingressos postos à venda se esgotaram com antecedência.

Findo o show, o irmão Danilo descartou a aposentadoria. "É cascata! Temos vários compromissos marcados. É um pouco essa questão do luto dela. O público não deixa a Nana parar. A gente nasceu para o palco mesmo".

Ela própria fez piada da decisão: "Eu não tive sossego essa semana, os amigos querendo mesa boa. No dia em que eu tiver mesa boa a uma semana do show, me aposento mesmo. Não sou dona desse buraco". Com a língua solta, como de costume, Nana divertiu a plateia com palavrões ("vim cantar para mim, vocês é que se f."), tiradas debochadas ("paga, que eu faço mais show") e autoelogios ("agora eu vou arrasar").

Nana fez seu repertório clássico: Caymmi ("Dora", "Só Louco", "João Valentão"), Dolores Duran ("Por Causa de Você", "Castigo"), boleros ("Se Queres Saber", "Solamente Una Vez") e suas canções referenciais ("Último Desejo", "Não Se Esqueça de Mim", "Sem Você", "Resposta ao Tempo"). Ao chegar às preferidas da mãe, cantora de rádio, chorou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.