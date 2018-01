Namorada do príncipe William lidera lista das ´mais belas´ A namorada do príncipe William, Kate Middleton, foi eleita a celebridade de beleza natural mais atraente em uma pesquisa britânica. A cantora galesa Charlotte Church veio em segundo, seguida pelas modelos Claudia Schiffer e Kate Moss. Kate, de 25 anos, foi escolhida por sua beleza tipicamente britânica e seu estilo discreto, segundo os organizadores. A pesquisa, realizada pela empresa de biscoitos Fox, pediu para que mil pessoas escolhessem a mulher mais ´naturalmente´ atraente do mundo. A maioria dos homens ouvidos disse preferir mulheres de aparência natural àquelas que passaram por cirurgias plásticas. A pesquisa pediu ainda para que os voluntários escolhessem a celebridade menos natural. A modelo inglesa Jordan ficou no topo da lista. A socialite Paris Hilton e a estrela do Big Brother britânico Jade Goody também ficaram entre as dez menos naturais. ?Esses resultados finalmente acabam com o mito de que todos os homens têm atração por mulheres plasticamente modificadas, o que é um grande alívio para todas as mulheres de beleza natural do mundo?, disse Francesca Davies, porta-voz da Fox. ?Kate Middleton é uma verdadeira beleza natural, seja em roupas de marcas famosas ou não?, disse. A namorada do príncipe Harry, Chelsy Davy, não apareceu na lista das dez mais naturalmente belas.