Nair Belo sofre parada cardíaca e está em estado grave A atriz e comediante Nair Bello sofreu uma parada cardíaca na manhã deste sábado, 11, em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava num salão de beleza em Higienópolis, bairro próximo ao centro da capital paulista, quando passou mal. Testemunhas afirmaram que a atriz teria apanhado o telefone, falado que era a Nair Bello e desmaiado em seguida. A caminho do hospital, Nair Bello foi reanimada pelos paramédicos. De acordo com as primeiras informações da Santa Casa, Nair Bello estava na sala de emergência do hospital e seu estado era muito grave. Um boletim médico sobre o quadro de saúde de Nair Bello só deverá ser divulgado nas próximas horas. Familiares da atriz Nair Bello estão aguardando autorização dos médicos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo para transferi-la para o Hospital Sírio-Libanês. Os dois hospitais ficam na região central da capital paulista, mas o Sírio-Libanês, que é particular, é considerado um dos melhores em todo o País. Cabeleireira A cabeleireira Maria Nikolai, que atendia Nair Bello quando ela passou mal, disse que a atriz chegou ao salão de beleza reclamando de cansaço. Quando já estava na cadeira, Nair passou a apresentar falta de ar, mas a cabeleireira achou que fosse gozação. "Cheguei a pensar que era brincadeira. Afinal, ela (Nair Bello) é sempre bem-humorada, muito brincalhona", afirmou Maria Nikolai, que trabalha num salão em Higienópolis, bairro situado na região central da cidade. Ultimamente, a atriz vinha participando do programa humorístico Zorra Total, da Rede Globo de Televisão. Matéria atualizada às 15h48