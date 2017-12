Nair Bello tem melhora clínica, mas permanece em coma A atriz Nair Bello, 75 anos, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês desde o dia 11 de novembro, apresentou melhora em seu quadro clínico, mas ainda permanece em coma. De acordo com o boletim médico do hospital divulgado nesta sexta-feira, a evolução do quadro foi verificada com a retirada progressiva do respirador. Entretanto, não há melhora neurológica, o que mantém o quadro de coma. A assessoria de imprensa do Sírio-Libanês informa que, se não houver alterações no quadro clínico da atriz, o próximo boletim médico só deverá ser divulgado na próxima terça-feira, dia 2. Nair Bello já está internada há 48 dias, em razão de uma parada cardíaca sofrida pela manhã do dia 11 de novembro em um cabeleireiro no bairro Higienópolis, na capital paulista. Até então, a atriz não recuperou a consciência, mesmo tendo a sedação suspensa, e não se sabe se haverá seqüelas. A atriz é assistida pelos médicos Dr. Sérgio Nahas (proctologista), pelo cardiologista Dr. Charles Mady, pelo neurologista Dr. Eduardo Mutarelli e pelo coordenador da UTI Dr. Guilherme Schettino.