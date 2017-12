Nair Bello permanece respirando com ajuda de aparelhos A atriz e comediante Nair Bello, de 75 anos, internada desde a tarde de sábado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por conta de uma parada cardíaca, permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) "respirando com ajuda de aparelhos e seu estado de saúde é considerado grave", segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira. De acordo com o boletim, assinado pelo diretor técnico hospitalar Manoel Peres e pelo superintendente corporativo Mauricio Ceschin, "não houve alteração do quadro clínico nas últimas 24 horas". Segundo o Corpo de Bombeiros, a atriz estava em um salão de beleza em Higienópolis, bairro próximo ao centro da capital paulista, quando passou mal. A cabeleireira Maria Nikolai, que atendia Nair, disse que ela chegou ao salão reclamando de cansaço. Quando já estava sendo atendida, passou a apresentar falta de ar, mas a cabeleireira achou que fosse uma ´gracinha´. "Cheguei a pensar que era brincadeira. Afinal, ela é sempre bem-humorada, muito brincalhona", afirmou Maria Nikolai. A atriz, conhecida por participar de humorísticos, pode ser vista atualmente no programa Zorra Total, da Rede Globo, no papel da Dona Santinha. Nair participa também das gravações da próxima novela das 7 da emissora, Pé na Jaca, de Carlos Lombardi e Vinícius Vianna, com direção de Ricardo Waddington. Na trama, que começou a ser gravada no fim de setembro, Nair e Lolita Rodrigues fazem a dupla de fofoqueiras Tícia e Maria de Lourdes. Na Globo Nair Bello atuou, entre outras, nas novelas Perigosas Peruas, em 1992 (Dona Gema), Torre de Babel, em 1998 (Carlotinha), Kubanacan, em 2003 (Dolores), e em Bang Bang, em 2005 (Dona Zorra).