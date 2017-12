Nair Bello permanece em coma, mas apresenta melhora Houve melhora do quadro clínico de Nair Bello, de 75 anos, nas últimas 24 horas, porém o quadro neurológico ainda é considerado muito grave, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira. A atriz e comediante está em seu décimo dia de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por conta de uma parada cardíaca. "A paciente permanece em coma, dependendo da ajuda de aparelho para respirar e, hoje, sem medicamentos para manter a pressão", diz o boletim, assinado pelo diretor técnico hospitalar Manoel Peres e pelo superintendente corporativo Mauricio Ceschin. Acompanham o caso de Nair os médicos Sérgio Nahas (proctologista e médico da família), Charles Mady (cardiologista), Eduardo Mutarelli (neurologista) e Guilherme Schettino (coordenador da UTI). Segundo o Corpo de Bombeiros, a atriz estava em um salão de beleza em Higienópolis, bairro próximo ao centro da capital paulista, quando passou mal. A cabeleireira Maria Nikolai, que atendia Nair, disse que ela chegou ao salão reclamando de cansaço. Quando já estava sendo atendida, passou a apresentar falta de ar, mas a cabeleireira achou que fosse uma ´gracinha´. "Cheguei a pensar que era brincadeira. Afinal, ela é sempre bem-humorada, muito brincalhona", afirmou Maria Nikolai. A atriz, conhecida por participar de humorísticos, pode ser vista atualmente no programa Zorra Total, da Rede Globo, no papel da Dona Santinha. Nair participaria da próxima novela das 7 da emissora, Pé na Jaca, que estréia nesta segunda-feira, mas foi substituída, por conta de seu grave estado de saúde, por Arlete Salles. Na Globo Nair Bello atuou, entre outras, nas novelas Perigosas Peruas, em 1992 (Dona Gema), Torre de Babel, em 1998 (Carlotinha), Kubanacan, em 2003 (Dolores), e em Bang Bang, em 2005 (Dona Zorra).