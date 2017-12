Nair Bello é transferida para o Sírio Libanês A atriz Nair Bello, de 75 anos, já está no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo. Ela foi transferida, por volta das 15h20, da sala de emergência da Santa Casa de Misericórdia, hospital onde recebeu o primeiro atendimento após uma parada cardíaca. No Sírio-Libanês, a informação é que o estado de saúde da atriz continua grave e instável, não permitindo por enquanto qualquer diagnóstico. A comediante passou mal na manhã deste sábado, num salão de cabeleireiros em Higienópolis, centro de São Paulo. Nair Bello foi socorrida e reanimada por bombeiros. Nair Bello nasceu em 28 de abril de 1931. Locutora e atriz comediante, ela começou a carreira na Rádio Excelsior, em 1949. Porém, foi na televisão que ela se tornou conhecida do grande público, que recentemente pôde vê-la como a Dona Zorra, na novela "Bang Bang". Atualmente, Nair Bello participa do programa Zorra Total, como a ´Dona Santinha´. Ela também está no elenco de "Pé na Jaca", a próxima novela das 19 horas da Rede Globo. A atriz inclusive tinha confirmado presença na festa de lançamento da novela, marcada para amanhã numa casa noturna de São Paulo.