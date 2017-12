Nair Bello é submetida a traqueostomia e continua em coma A atriz e comediante Nair Bello, 75 anos, foi submetida nesta sexta-feira a uma traqueostomia (abertura de um orifício na traquéia para a respiração)e respira com ajuda de aparelhos. A atriz está internada em coma na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Nair Bello sofreu três paradas cardiorrespiratórias quando estava em um salão de beleza em Higienópolis, bairro próximo ao centro da capital paulista, em 11 de novembro. Ela foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao hospital. Testemunhas afirmaram que a atriz teria apanhado o telefone, falado que era a Nair Bello e desmaiado em seguida. A caminho do hospital, Nair Bello foi reanimada pelos paramédicos. A atriz, conhecida por participar de humorísticos, pode ser vista atualmente no programa Zorra Total, da Rede Globo, no papel da Dona Santinha. Ela participaria da próxima novela das 7 da emissora, Pé na Jaca, que estréia nesta segunda-feira, mas foi substituída, por conta de seu grave estado de saúde, por Arlete Salles. Na Globo Nair Bello atuou, entre outras, nas novelas Perigosas Peruas, em 1992 (Dona Gema), Torre de Babel, em 1998 (Carlotinha), Kubanacan, em 2003 (Dolores), e em Bang Bang, em 2005 (Dona Zorra).