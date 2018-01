Nair Bello continua em coma, mas recebe alta da UTI A atriz Nair Bello Souza Francisco, 75 anos, foi transferida neste sábado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a Unidade Crítica Geral do Hospital Sírio-libanês. Nair continua em coma e "apresenta no momento um quadro clínico estável", segundo o boletim médico divulgado às 13 horas deste sábado. A atriz está internada no Sírio-libanês desde 11 de novembro do ano passado, quando sofreu uma parada cardíaca. Ela é assistida pelo proctologista e médico da família Sérgio Nahas, pelo cardiologista Charles Mady, pelo neurologista Eduardo Mutarelli e o coordenador da UTI Guilherme Schettino. O superintendente Corporativo do hospital, Maurício Ceschin, e o diretor Técnico Hospitalar, Manoel Peres, assinaram o boletim deste sábado. O próximo boletim médico está previsto para ser liberado na segunda-feira, 15 de janeiro.