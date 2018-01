Nadal vence Davydenko e vai à final em Montecarlo Rafael Nadal está a apenas uma vitória de tornar-se o maior campeão da história do Masters Series de Montecarlo. O tenista espanhol venceu hoje o russo Nikolay Davydenko, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e classificou-se para a 4ª final consecutiva do torneio em que ganhou os últimos três títulos. Nadal conquistou sua 21ª vitória seguida em Mônaco e não perde um set sequer nesta competição desde a final de 2006, em que derrotou Roger Federer. O último tenista a ganhar três vezes em Montecarlo foi Ilie Nastase de 1971 a 73.