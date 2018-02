'Nada Será Como Antes' homenageia Milton Nascimento

Milton conversou com a reportagem ontem pela manhã, enquanto rumava para o aeroporto. A felicidade da noite anterior permanecia intacta. "O que me impressiona nesse espetáculo é o retrato apresentado da minha carreira como compositor, instrumentista, colaborador de outros músicos", disse. "Todos esses aspectos são mostrados em cena e por atores, não são apenas cantores."

Milton Nascimento - Nada Será Como Antes é uma singela homenagem prestada ao artista mineiro por Claudio Botelho e Charles Möeller, responsáveis pelos principais musicais do País. "Sempre fui apaixonado pela obra do Milton e, quando descobrimos que ele gostou do nosso trabalho com os Beatles (o músico mineiro assistiu a oito vezes o espetáculo ?Beatles - Num Céu de Diamantes?), surgiu uma oportunidade", conta Botelho.

Com a oportunidade em mãos, a dupla se encontrou com Milton para acertar detalhes - o ponto de partida era a comemoração dos 50 anos de carreira do músico. "Eles vieram ao meu apartamento e me perguntaram se eu queria uma homenagem tradicional ou se preferia ser surpreendido - optei pela segunda opção", lembra Milton.

"Talvez o caminho mais fácil fosse fazer uma biografia. Preferimos uma travessia: mostrar a obra, que é o que importa, e não o autor", conta Botelho, que define o espetáculo como uma revista musical sem texto, no qual cada canção ou pot-pourri ressurgem em cenas, diálogos e situações dramáticas.

Em cena, o grupo de atores e músicos apresenta temas fundamentais da música do homenageado, como amor, amizade, criação artística, negritude, brasilidade e solidão. Todos os atores tocam e se revezam em vários instrumentos e os músicos também cantam. "Não há uma divisão específica entre orquestra e atores: todos são uma única voz a serviço de brilhante obra musical de Milton Nascimento", completa Botelho.

