Nada é mais rico que o som de Istambul

Honra

16 H NA GLOBO

(Revenge of the Bridesmaids). EUA, 2010. Direção de James Hayman, com Raven-Symone, Joanna Garcia, Beth Broderick, David Clayton Rogers.

Amigas tentam sabotar casamento para se vingar de colega de infância que será madrinha na união do ex-namorado de uma delas. Nada muito atraente, ou que uma comédia como O Casamento do Meu Melhor Amigo não tenha mostrado antes e melhor (com mais verve, inclusive). Inédito, colorido, 95 min.

Atravessando a Ponte - O Som de Istambul

22 H NA CULTURA

(Crossing the Bridge - The Sound of Istambul). Alemanha/Turquia, 2005. Direção de Fatih Akin.

O horário da Mostra resgata o documentário do turco/alemão Fatih Akin, que acompanha com sua câmera o músico Alexander Hacke, da banda de vanguarda Einstürzende Neubauten. Hacke percorre as ruas de Istambul em busca da sonoridade local. Vai da moderna música eletrônica e passa pelo rock e hip-hop até o clássico 'arabesco'. Muito interessante e, para os ouvidos, uma festa. Reprise, colorido, 90 min.

Conduzido para Matar

22H30 NA BANDEIRANTES

(Dreivenm to Kill). EUA/Canadá, 2009. Direção de Jeff King, com Steven Seagal, Dmitry Chepovetsky, Ina Kiribkina.

Seagal volta para a cidade em que nasceu para tentar resgatar a filha, que foi sequestrada. Isso significa enfrentar antigos desafetos, o que o homem do rabo de cavalo - e do aikidô - faz com a selvageria que seu público reconhece. Reprise, colorido, 100 min.

Retroceder Nunca, Render-se Jamais

23 H NA REDE BRASIL

(No Retreat no Surrender). EUA/Hong Kong, 1986. Direção de Corey Yuen, com Jean-Claude Van Damme, Kurt McKinney, J.W. Falls, Kathie Sileno.

Garoto ganha ajuda do espírito de Bruce Lee para enfrentar quadrilha que se apropriou do centro de treinamento de sua família (e deixou seu pai arrebentado). Kurt McKinney faz o herói e Van Damme é o vilão russo que toma um corretivo. O belga ainda estava na primeira fase de sua carreira e tentava algo diferente. Para fãs de artes marciais, é interessante, não só pela referência a Bruce Lee, mas porque o diretor Yuen é bom nas cenas de lutas. Yuen não perde tempo. A história é mínima e a pancadaria ganha espaço. Reprise, colorido, 85 min.

O Sótão

23H15 NA RECORD

(The Attic). EUA, 2007. Direção de Mary Lambert, com Alexandra Daddario, Catherine Mary Stewart, Clark Middleton, Elisabeth Moss.

Garota muda-se com os pais para nova casa e descobre que algo terrível está se passando no sótão. Os pais estão praticando magia negra para trazer de volta sua irmã gêmea que morreu, e a protagonista começa a suspeitar de que isso poderá ser seu fim. A diretora Lambert tem experiência com terror. Foi ela quem fez Cemitério de Animais, lembram-se? Lambert gosta de filmar o que ocorre quando afeto e dedicação tomam outro curso e se voltam contra as pessoas. Inédito, colorido, 88 min.

TV PAGA

Capitão América - O Primeiro Vingador

15H40 NO TELECINE PIPOCA

(Captain America: The First Avenger). EUA, 2011. Direção de Joe Johnston, com Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hayley Atwell, Stanley Tucci, Hugo Weaving, Dominic Cooper.

O balão de ensaio do diretor Johnston para Os Vingadores, que estourou na bilheteria e foi bem recebido pelos críticos. A história mostra como soldado franzino passa por experimento científico e vira herói musculoso durante a 2ª Grande Guerra, enfrentando nazistas. Grande diversão - Johnston é um bom diretor subestimado, que fala com propriedade sobre a família. Reprise, colorido, 124 min.

Desafio à Corrupção

19H30 NO TELECINE CULT

(The Hustler). EUA, 1961. Direção de Robert Rossen, com Paul Newman, Jackie Gleason, Piper Laurie, George C. Scott, Jakew LaMotta.

Paul Newman foi indicado para o Oscar e o filme de Robert Rossen virou cult, contando a história de jogador de sinuca que desafia o campeão, num jogo de cartas marcadas. Vinte e tantos anos depois, Martin Scorsese fez a sequência e Newman finalmente recebeu seu Oscar. O original é poderoso, com notável criação de clima (e Eugen Shuftan ganhou o Oscar de fotografia). O curioso é que entre os atores coadjuvantes há um certo Jake La Motta, que foi um ás do boxe - e Scorsese contou sua história em Touro Indomável, que o mesmo Telecine Cult reapresenta às 4 horas (da madrugada). Reprise, preto e branco, 135 min.

Rookie - Um Profissional do Perigo

1H10 NO TCM

(Rookie). EUA, 1990. Direção e interpretação de Clint Eastwood, com Charlie Sheen, Raul Julia, Sonia Braga.

Clint Eastwood devia estar, como se diz, louco da cabeça quando resolveu formar dupla com Charlie Sheen nesta história de policiais que enfrentam bandidos alemães - sim, Sonia Braga e Raul Julia, dois ícones latinos de Hollywood, fazem os arianos. Se não é o pior filme de Clint como diretor, está perto, mas tem a cena em que Sonia tortura o herói, transformado em objeto sexual à sua mercê. Reprise, colorido, 121 min.