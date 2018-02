Nada é do jeito esperado

Quando as coisas não resultam do jeito esperado, nossa humanidade fica aturdida, perplexa e cheia de assombro, tendo de enfrentar sua impotência perante forças que estão além do seu controle. Se nossa humanidade não gastasse tanto recurso na ilusória tentativa de controlar tudo evitaria o espanto e existiria com serenidade, reconhecendo que a Vida será sempre maior. Nossa humanidade conhece os números e faz cálculos sofisticados e complexos, mas isso não lhe dá poder sobre o tempo. Nossa humanidade limita áreas e define posses, mas isso não lhe outorga poder sobre o espaço. As coisas não resultam do jeito esperado para que nossa humanidade adquira a devida humildade que lhe garanta uma existência sábia e amorosa.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Fazer cara feia para a perspectiva difícil que se desenhou no horizonte não é uma atitude condizente com aquilo que está além dessa perspectiva. Afinal, sua alma não iria querer conquistar tudo sem uma boa luta, não é?

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nada é seguro, nada é estável, nada é para sempre entre o céu e a Terra,

só é certo que as coisas mudam constantemente e que nossa humanidade tem de combinar sua força de vontade com o poder das circunstâncias.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Finalize o que estiver em andamento e maduro o suficiente para não precisar mais de seus cuidados e atenção. Faça isso antes de embarcar em novas aventuras ou empreendimentos. Faça isso em nome de maior organização.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Importante é que tudo se mantenha em movimento, adquirindo vigor e vitalidade pela própria dinâmica dos acontecimentos. Aproveite a instabilidade de tudo, abra sua própria trilha a golpes de força de vontade.

LEÃO 22-7 a 22-8

O que parecia seguro virou incerto porque assim são as coisas entre o céu e a Terra. A antiga, porém eficiente roda da fortuna faz crescer o que antes era decadente e também faz cair o que parecia estar no ápice da glória.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A perplexidade dará lugar à vontade de empreender com firmeza uma trilha que ninguém percebe, só a sua alma a vê. Por isso, supere quanto antes o atordoamento e comece logo a fazer o necessário para avançar.

LIBRA 23-9 a 22-10

Aconteceram coisas que deram o que pensar e, por isso, melhor será fazer as devidas e profundas reflexões que levem ao esclarecimento. Ninguém está livre dos dilemas, ninguém deve dar nada por sabido.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Importante não é o que você conquista, mas o que você compartilha de suas conquistas. Aquilo que você arrebanha, mas não pode ser compartilhado, aumenta as chances de solidão. Compartilhar é que é importante!

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Tudo deve deixar quanto antes o terreno da teoria, porque a partir de agora o tempo parecerá andar mais rápido. Ainda que isso seja sensação, não por isso

trará menos consequências. Por isso, velocidade!

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A zona de perigo foi ultrapassada, mas ainda há riscos inerentes ao caminho. Importante agora não será mais lutar contra problemas e obstáculos, mas con

centrar-se naquilo que de positivo possa ser feito.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

As alianças são transitórias, duram quanto durarem os interesses que as mantêm ativas. Quando as pessoas encontram interesses maiores e melhores, dê por certo que elas desfarão as alianças combinadas.

PEIXES 20-2 a 20-3

Uma nova e surpreendente onda de acontecimentos serve de oportunidade para dar a volta por cima, mas entenda que nada será fácil, que as limitações e problemas ainda persistem. Só a vontade firme vencerá.