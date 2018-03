Nachtergaele abre Festival Melhores do Ano do CineSesc

Há 35 anos o Sesc promove o evento Melhores do Ano, que resgata os lançamentos mais importantes da temporada anterior, selecionados pelo público e pela crítica. Os melhores do cinema brasileiro em 2008 serão anunciados esta noite na sala da Rua Augusta. Os melhores do cinema internacional já são de conhecimento público.

A Questão Humana, do francês Nicolas Klotz, foi o melhor filme estrangeiro para a crítica. Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, foi o preferido do público. O divórcio entre as duas votações prosseguiu nas categorias de ator e atriz.

O melhor ator, segundo os críticos, foi Mathieu Amalric, de A Questão Humana; para o público, Heath Ledger, o Coringa de Batman - Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. A crítica escolheu Cate Blanchett, de Não Estou Lá, como melhor atriz; o público preferiu Penelope Cruz, no filme de Woody Allen. Penelope e Ledger venceram os prêmios de melhores coadjuvantes na votação da Academia de Hollywood.

De amanhã até 30 de abril, o público poderá assistir aos 57 filmes votados como melhores de 2008. Personal Che, Um Beijo Roubado (My Blueberry Nights), Era Uma Vez e Vicky Cristina compõem os programas de amanhã. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Festival Sesc Melhores Filmes 2009. CineSesc. Rua Augusta, 2.075. Tel. (011) 3087-0500. R$ 2 a R$ 8 e R$ 80 (15 filmes). Até 30/4. Abertura hoje para convidados.