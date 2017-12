Nação Zumbi volta ao Recife para gravar seu 2º DVD

Depois de ter lançado o primeiro, "Propagando ao Vivo", em 2006, a banda ouviu muitos queixumes dos fãs recifenses por terem gravado o DVD em São Paulo. Com uma espécie de dívida afetiva com sua cidade, nada mais justo que a Nação Zumbi, banda responsável pela última revolução musical significativa no Brasil em duas décadas, voltasse a seu berço para gravar com o público.

Desta vez, aproveitando a efeméride de 15 anos de seu primeiro e antológico disco, "Da Lama ao Caos", a Nação grava o DVD com participações de luxo. Amigos que sempre estiveram presentes durante a trajetória do grupo desde o início com Chico Science, como Os Paralamas do Sucesso, Arnaldo Antunes, Siba e, naturalmente, Fred Zero Quatro, da banda Mundo Livre S/A.

O DVD, que estará nas lojas no primeiro semestre de 2010, será gravado em um único dia, durante a apresentação gratuita da banda, no festival Feira Música Brasil. O show será praticamente o mesmo que a Nação vem tocando na turnê Fome de Tudo, mas contará com músicas dos sete discos da carreira do grupo, incluindo as clássicas "Manguetown", "A Praieira" (com Os Paralamas), "Rios, Pontes e Overdrives" e "Salustiano Song", todas do primeiro álbum. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.