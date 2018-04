Nação Zumbi, atração em festival de artistas de PE e SP

Os pernambucanos da Nação Zumbi, o ator e músico caruaruense Ortinho e os paulistas do Guizado, projeto comandado pelo trompetista Guilherme Mendonça, são as atrações da próxima edição do CONEXÃO PE, festival criado com o intuito de reunir as culturas de Pernambuco e São Paulo em torno das artes. O evento, que acontece nesta sexta, 18, no Citibank Hall, já está em sua segunda edição e, este ano, tem como foco a música e o cinema.

O Festival abre com uma seleção de videoclipes e trechos de filmes pernambucanos e paulistas em que a música dialoga com os dois Estados. Os curtas-metragens "Samydarsh - Os Artistas de Rua" e "O Mundo Cabe Numa Cabeça" serão exibidos nos intervalos dos shows. O grupo Nação Zumbi fará uma apresentação especial em celebração aos 15 anos de "Da Lama ao Caos", disco de estreia da banda.