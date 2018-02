Nabuco ganha tributo em NY A Fundação Biblioteca Brasileira de Nova York (The Brazilian Endowment for the Arts - BEA) realiza em Nova York nesta semana, de quarta a sexta, o Congresso Joaquim Nabuco e o Novo Brasil - Homenagem ao Estadista, Diplomata e Abolicionista, reunindo autoridades, escritores, pesquisadores, diplomatas e historiadores brasileiros e americanos. A ideia é discutir a ação política e social de Joaquim Nabuco, assim como o seu pensamento estratégico e sua contemporaneidade. Da extensa programação, constam conferencistas como Thomas Trebat, da Columbia University; David Jackson, da Yale University; Marco Aurélio Nogueira, da Unesp; Maria Helena Toledo Machado, da USP, e o jornalista Daniel Piza, colunista e editor executivo do Estado.