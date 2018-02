Nabil Bonduki assume a Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, por meio de seu site oficial, confirmou na terça, dia 13, à noite, que o vereador Nabil Bonduki aceitou o convite do prefeito Fernando Haddad e será Secretário Municipal de Cultura, no lugar de Juca Ferreira, que, na segunda, dia 12, tomou posse do Ministério da Cultura. Nos bastidores, a nomeação de Bonduki para o cargo já era dado como certa.

Nabil Bonduki é mestre e doutor em estruturas ambientais urbanas e livre-docente em planejamento urbano pela USP. Professor de arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo desde 1986, é autor de livros como "Origens da Habitação Social no Brasil" e "Intervenções Urbanas na Recuperação de Centros Históricos", além de artigos publicados em livros, periódicos e veículos de comunicação social.