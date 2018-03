Na TV aberta e na paga, o melhor Malle

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1956. Direção de Eurides

Ramos, com Mazzaropi, Terezinha Amayo, Roberto Duval, Daniel Filho.

A emissora reprisa o filme que inaugurou a homenagem do Canal Brasil ao centenário de nascimento do cômico. Mazzaropi faz duplo papel, como sapateiro que se alista como fuzileiro naval e o sargento durão (seu irmão gêmeo). Estreia do ator e hoje diretor Daniel Filho. Reprise, Preto e branco, 99 min.

Todo-Poderoso

14 H NA GLOBO

(Bruce Almighty). EUA, 2003. Direção de Tom Shadyac, com Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman.

Um ano depois de Deus É Brasileiro, de Cacá Diegues, surgiu esta comédia em que Deus,

cansado das críticas do repórter Jim Carrey, lhe outorga seus poderes divinos. Com o trio

Carrey/Freeman/Jennifer Aniston, admira que tenha estourado na bilheteria? Reprise, colorido, 101 min.

Território Restrito

22 H NA REDETV!

(Crossing Over). EUA, 2009. Direção de Wayne Kramer, com Harrison

Ford, Ray Liotta, Ashley Judd,

Alice Braga.

Harrison Ford faz policial do departamento de imigração, que convive com os dramas de ilegais na fronteira mexicana. Boas intenções não resultam, necessariamente, em bons filmes. Reprise, colorido, 113 min.

Força de Ataque

0H10 NA GLOBO

(Attack Force). EUA, 2006. Direção

de Michael Keusch, com Steven

Seagal, Lisa Lovbrand, David Kennedy.

Steven Seagal bate e arrebenta combatendo militares corruptos que se ligaram a traficantes. Reprise, colorido, 95 min.

O Ladrão Aventureiro

1H45 NA BANDEIRANTES

(Le Voleur). França/Itália, 1967. Direção de Louis Malle, com Jean-Paul Belmondo, Genevieve Bujold, Marie Dubois, Bernadette Laffont.

A obra-prima de Malle, sobre ladrão que transforma sua atividade numa contestação ao poder. É como se o autor abordasse, sob outro ângulo, a angústia existencial do suicida de 30 Anos Esta Noite (que o Telecine Cult exibe hoje às 14 h). Reprise, colorido, 121 min.

Quando Você Viu Seu Pai Pela Última Vez?

1H50 NA GLOBO

(When Did You Last See Your Father). Inglaterra, 2007. Direção de Anand Tucker, com Colin Firth, Jim Broadbent, Juliet Stevenson, Gina Mckee.

Ao descobrir que seu pai está morrendo, o filho pródigo, há anos distante, tenta reatar com ele. Jim Broadbent e Colin Firth fazem a diferença. O filme fica 'quase' bom. Inédito, colorido, 92 min.

TV Paga

Laranja Mecânica

0H15 NO TCM

(A Clockwork Orange). EUA, 1971.

Direção de Stanley Kubrick, com

Malcolm McDowell, Patrick Magee.

A sátira futurista de Kubrick, adaptada do livro de Anthony Burgess. O papel mais famoso de McDowell, como desajustado submetido a tratamento de reintegração social. Um marco na carreira do autor. E do cinema. Reprise, colorido, 137 min.