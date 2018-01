NA TRILHA DE ALMODÓVAR seleção da semana* Existem vários significados para 'tomboy'. A palavra designa bagunceiro, mas hoje em dia é muito mais empregada para se referir a Maria-rapaz, ou Maria-homem. O filme de Céline Sciamma, com estreia prometida para sexta, conta a história de uma menina que tem problemas de relacionamento com os pais. Quando a família se muda para uma nova vizinhança, Laura - é seu nome - decide que, para superar a sensação de deslocamento, vai se vestir como garoto. Ela não apenas faz amizade com os meninos como arranja uma namorada.