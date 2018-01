Na tela ou no DVD, é hora de conferir os candidatos ao Oscar

Colin Firth e Julianne Moore, em cena de 'Direito de Amar', que estreia dia 26. Foto: Divulgação

SÃO PAULO - São dezenas de filmes, milhares de profissionais, milhões de dólares em publicidade e audiência de bilhões de fãs. Mas nada disso faria sentido se não fossem os milhões (ou seriam bilhões?) de espectadores que todo ano correm às salas de cinema para conferir o que faz dos indicados para o Oscar 2010 o maior espetáculo da indústria do entretenimento mundial.

Para quem quer fazer parte desse clube, vale saber que muitos dos indicados já estão ou estarão em cartaz brevemente no Brasil. Se "Avatar" já foi visto por milhões, o grande concorrente do épico de James Cameron na corrida pelo prêmio de melhor filme ainda é inédito nos cinemas, mas já pode ser encontrado em DVD. Lançado pela Imagem Filmes no formato em abril de 2009, "Guerra ao Terror" terá novo lançamento na telona amanhã com cerca de 40 cópias. O filme também chega em breve em nova versão em DVD com extras e nova capa.

Na lista dos concorrentes ainda inéditos, chega no dia 12 ao cinema "Preciosa", de Lee Daniels. Segundo negro a disputar a estatueta de direção da história, Daniels faz um retrato duro e contundente de uma garota tentando sobreviver na Nova York dos anos 80. A produção concorre ainda aos Oscars de filme, roteiro adaptado, atriz (para Gabourey Sidibe) e atriz coadjuvante (para Mo"Nique). Também no dia 12 é a vez de "A Fita Branca", de Michael Haneke, que levou a Palma de Ouro em Cannes 2009 e é favorito a melhor filme estrangeiro.

Para o dia 19 está prevista a estreia de "Um Olhar do Paraíso", nova empreitada de Peter Jackson que deu uma indicação de ator coadjuvante a Stanley Tucci, como o soturno Mr. Harvey. Esse fim de semana deve ser concorrido com a chegada aos cinemas também de "Um Homem Sério", de Joel Coen e Ethan Coen (concorre a melhor filme e roteiro original); "Coração Louco", de Scott Cooper, que garantiu a Jeff Bridges favoritismo ao prêmio de ator, e a Maggie Gyllenhaal, ao de atriz coadjuvante; e de "O Mensageiro", de Oren Moverman, que disputa em roteiro original e ator coadjuvante (Woody Harrelson).

No dia 26, último fim de semana antes da premiação, que ocorre em 7 de março, será a vez de o público brasileiro conferir se Colin Firth, que levou o prêmio de melhor atuação no último Festival de Veneza por "Direito de Amar", é páreo duro para o favorito Bridges na mesma categoria. Para quem não quer perder nenhum palpite nas apostas, vale ainda conferir o argentino "O Segredo de Seus Olhos". Dirigido pelo já veterano Juan José Campanella (de O Filho da Noiva), o longa é um dos latinos na categoria melhor filme estrangeiro. Já "A Teta Assustada" (Urso de Ouro em Berlim 2009), da peruana Claudia Llosa, já saiu de cartaz, mas pode ser visto em DVD. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Em Cartaz

Avatar

Bastardos Inglórios

Amor Sem Escalas

Julie & Julia

A Princesa e o Sapo

Sherlock Holmes

Invictus

Nine

Estreia sexta, 5

Guerra ao Terror

Estreia dia 12

Preciosa

Estreiam dia 19

Um Olhar do Paraíso

Um Homem Sério

Coração Louco

O Mensageiro

Educação

Estreiam Dia 26

Direito de Amar

O Segredo de Seus Olhos

Em Breve

A Jovem Rainha Victoria

O Imaginário do Dr Parnassus (estreia em 14 de maio)

O Profeta (em 7 de maio)

Já Saíram de Cartaz

Up - Altas Aventuras (já em DVD para venda e locação)

A Teta Assustada (já em DVD para venda e locação)

Star Trek (já em DVD)

O Fantástico Mr Fox

O Desinformante

Il Divo

Coraline (já em DVD)