Na tela, Bolshoi mostra Giselle A rede Cinemark exibe hoje Giselle, um dos mais conhecidos balés do repertório clássico. Na sala do shopping Eldorado, será transmitida ao vivo, às 14 horas, a apresentação do Balé Bolshoi, em Moscou. Além do espetáculo, também será exibido o Class Concert, uma aula de balé que mostra a preparação de alunos e professores. O crítico de música Rodolfo Valverde e a bailarina Daniela Joyce comentam a apresentação de Giselle, que conta a história de uma jovem que se apaixona por um príncipe disfarçado. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e podem ser adquiridos pelo site da rede (www.cinemark.com.br) ou na bilheteria do cinema.