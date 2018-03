Na Première Brasil, o País em panorama

No debate sobre Girimunho, um dos produtores do filme de Helvécio Marins Jr. e Clarissa Campolina - o que representa a Alemanha -, disse que aquele tipo de filme, pequeno, ancorado na realidade humana e social do País e, ao mesmo tempo, transitando entre documentário e ficção, aberto para novas linguagens, é o que interessa aos festivais europeus.

A Première Brasil mal começou, mas já está mostrando um panorama interessante do cinema do País. Girimunho e Histórias Que Só Existem Quando Lembradas, de Júlia Murat, desembarcaram no Rio depois de passar por festivais no exterior. Apesar das diferenças, ambos possuem algumas características comuns - comunidades interioranas, personagens idosos, uma espécie de embate entre tradição e modernidade. E os dois são simples, mas de uma simplicidade enganosa. Na verdade, são bem complexos.

Girimunho termina por uma fala muito bonita da protagonista, quando ela, com os pés no rio, diz que a gente não tem começo nem fim. É uma fala 'rosiana' e, como na literatura de Guimarães Rosa, o embasamento no cotidiano da existência é veículo para a indagação filosófica sobre vida e morte. Helvécio Marins Jr. não quer carregar o fardo de ser o atualizador de Rosa no cinema. Mas há outra questão aí - dividido entre filmes miúra e de mercado, o cinema brasileiro talvez necessite de uma terceira via e o autoral não deve ter os olhos voltados só para festivais lá fora. / L.C.M.