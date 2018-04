Falar menos e fazer mais, praticar o que se predica, cumprir as promessas, levar a bom término a palavra empenhada; esses conselhos são de uma obviedade sideral e por isso mesmo desprezados, porém, continuam sendo as orientações mais sábias que se pode oferecer a qualquer ser humano dedicado a melhorar não apenas sua vida em particular, mas a das pessoas próximas também. Nossa humanidade teoriza demais a espiritualidade, por exemplo, quando o assunto consiste apenas em envolver-se intensamente com a vida, demonstrando na prática a conexão com algo superior. Teorizar muito sobre política, também, faz com que os países existam teoricamente enquanto seus cidadãos sofrem todo tipo de maus-tratos constantemente.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nem sempre é melhor manifestar todos os sentimentos espontaneamente, pois muitos deles precisam de maior discrição, dado que as pessoas presentes não saberiam valorizá-los adequadamente. O silêncio é amigo.

TOURO 21-4 a 20-5

Nunca haverá real prosperidade enquanto as pessoas desconfiarem umas das outras, suspeitando péssimas intenções. Só haverá real prosperidade mediante laços de cooperação, que apenas podem germinar com a confiança.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Contemple a decadência das inúmeras pessoas que se corromperam e fizeram da mentira sua maior amiga, não para regozijar-se no ódio, que faria você se parecer com elas, mas para ancorar seu espírito na prática do amor.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Quando acontecem decepções, por mais sofridas que forem, elas também serão verdadeiras oportunidades para sua alma se desfazer das âncoras que a amarram ao passado e, livre, voar em direção a um futuro desconhecido.

LEÃO 22-7 a 22-8

Aqui na Terra, nada é proibido, pois se realiza o experimento cósmico da liberdade. Proibir é uma forma enganosa de seduzir, dado que as pessoas se interessam mais pelo que não podem fazer do que pelo que está disponível.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quando nossa humanidade for capaz de celebrar o sucesso alheio com a mesma intensidade de quando contempla o fracasso de outrem, terá dado então um passo real e verdadeiro na direção de uma cultura completamente nova.

LIBRA 23-9 a 22-10

Tolere e compreenda a dificuldade que as pessoas próximas têm para aceitar sua transformação, pois mesmo que a perspectiva seja melhorar, elas veem isso com medo. As pessoas desconfiam de tudo que desconhecem.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Pense bem: nossa humanidade vive na redoma de uma atmosfera insignificante em relação ao infinito universo. Isso torna a vida aqui na Terra muito perigosa. Por que, então, pretender segurança antes de cada passo?

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Dar pérolas aos porcos é o que ocorre quando uma virtude como a generosidade é outorgada a pessoas que não a merecem. Elas, além de não valorizar as pérolas, ficariam com fome e se voltariam contra você.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O fato de, em última instância, todas as pessoas serem menos diferentes do que gostariam de aceitar e muito mais semelhantes do que se atrevem a pensar, não tira nada do brilho de cada indivíduo. Pelo contrário.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Qual é o verdadeiro poder humano? O dinheiro, o amor ou talvez os relacionamentos? Considere as respostas que sua alma der a esta pergunta com sinceridade, para entender de que forma você experimenta a vida.

PEIXES 20-2 a 20-3

Melhor evitar desvios e complicações, o que só ocorreria se você seguisse o caminho da absoluta correção, não tanto em relação a leis e regras, mas pela maneira como você abordasse os problemas, desejando solucioná-los.