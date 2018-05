Na política, posicionamentos polêmicos

Sou um anarquista à moda de Spencer. Esse era o modo como Jorge Luis Borges costumava explicar suas posições políticas, referindo-se a Herbert Spencer, filósofo britânico do século 19 que pregava uma peculiar forma de "anarquismo individualista". No entanto, o ficcionista começou sua carreira literária flertando com a Revolução Russa (1917). Nos anos seguintes, Borges publicou um livro de poemas, Os Ritmos Vermelhos, nos quais faz uma apologia da revolta que pregava a igualdade entre os homens.

Rapidamente desencantado com o socialismo, Borges entusiasmou-se com a União Cívica Radical (UCR), partido que na década de 20 representava a classe média e era comandada por Hipólito Yrigoyen. "Borges até escreveu um poema, no qual declarava sua admiração pelo líder radical", afirmou ao Estado María Esther Vázquez, biógrafa do escritor, de quem foi amiga e colaborada. Segundo ela, nos anos 30 Borges escreveu um artigo que causou intensa polêmica, Sou Judeu, no qual criticava o nazismo e o fascismo, reivindicando a contribuição cultural judaica para o mundo.

Novamente Borges provocaria polêmica a partir de 1946, quando Juan Domingo Perón chegou ao poder. Considerado representante da oligarquia, ele foi humilhado pelo peronismo ao ser removido do posto de bibliotecário municipal para ser colocado no cargo de inspetor de aves vendidas em feiras públicas. Borges pediu demissão, iniciando um confronto que o levaria a cunhar uma frase usada frequentemente na política argentina: "Os peronistas não são bons nem ruins... são incorrigíveis".

A decisão política do peronismo também teve o efeito de levar o escritor à procura de fontes de renda alternativa. Dessa forma, começou a carreira de conferencista.

Vázquez sustenta que durante o período em que foi perseguido pelo peronismo, Borges recebeu a proposta para dar aulas em uma universidade dos EUA. "Mas, era a época do macarthismo. E, quando os americanos souberam que ele havia escrito poemas elogiando a revolução russa na juventude, descartaram-no."

Em 1955 Perón foi derrubado por um golpe militar. Meses depois, quando o novo regime precisava de um diretor para a Biblioteca Nacional, a mecenas Victoria Ocampo recomendou que Borges fosse colocado no posto. Dessa forma, ele chegou à centenária instituição, a qual tornaria famosa em todo o mundo.

Na mesma época, por uma brincadeira com um amigo, o escritor filiou-se ao Partido Conservador. "Essa atitude não passava de um modo de Borges dizer que não acreditava na política", disse ao Estado outro biógrafo do autor, Alejandro Vaccaro.

Em 1976, Jorge Luis Borges foi novamente foco de polêmica após participar de um almoço com o novo ditador argentino, o general Jorge Rafael Videla. "Ernesto Sábato também foi ao almoço. O problema de Borges foi que, ao sair, disse que Videla era um cavalheiro. E meses depois foi a uma conferência no Chile, governado pelo ditador Augusto Pinochet", explicou Vaccaro.

"Contudo", prosseguiu, "rapidamente mudou de ideia. Ele foi um dos poucos intelectuais que puseram seu autógrafo no primeiro abaixo-assinado contra os militares, pedindo o paradeiro de milhares de desaparecidos políticos da ditadura. Além disso, foi um intenso crítico da Guerra das Malvinas, protagonizada pelo regime militar".