Na Off Flip, novos escritores promovem suas obras no gogó Eles vão na sombra do evento de Nelson Rodrigues, o consagrado escritor homenageado nesta 5ª edição da Festa Literária Internacional de Parati - mas com uma abordagem bem menos prestigiosa. Ajudados pela Off Flip , uma espécie de Flip paralela para escritores não tão famosos, esses estreantes vão com livros na mão, e no gogó, chamando a atenção de intelectuais transeuntes para seus trabalhos: seja pelo valor literário, seja pela performance. Na frente da tenda principal, a figura de um cangaceiro que abordava, sobre um tamanco grego de 32 centímetros, no grito quem passava. A indumentária era baseada na temática de seu romance realista: O Martírio dos Viventes sobre os fortes sertanejos que resistem à seca do nordeste. Para o professor de História da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), Paulo Cavalcante, 47, o corpo-a-corpo é a melhor maneira de divulgação de seus trabalhos. "Já tentei livraria, mas vendia um exemplar a cada 3 meses." Em Paraty , ele vende cerca de 10 exemplares por dia a R$15 cada. Para o paulista de Taboão da Serra Allan de Rosa, 31, professor e educador ligado ao movimento hip e hop, a Flip deveria ter a função de abrigar esses artistas. "O apoio ainda é pouco, mas eu levo numa boa ,vou mangueando [oferecendo trabalho] e se me olharem com olhar de viés, eu respondo igual" diz Allan, ao falar sobre o olhar blasé com o qual alguns encaram suas obras. Com trabalhos de sua editora a "Edições Toró", Allan quer divulgar a cultura afro. "O cara que tá na escolha precisa se enxergar na arte que vem de suas próprias raízes", afirma. Embora acredite que a cultura negra ainda está circunscrita aos que sofrem diretamente o peso de um histórico preconceito e exclusão, o escritor ironiza o porquê de vender bem em eventos como a Flip. "O livro vem ilustrado, com uma costura que caracteriza o nosso momento, tem todo um acabamento e eu acredito que as pessoas compram por ser muito mais um elemento decorativo que qualquer coisa." Porém ele não considera o projeto de edição como estratégia de marketing. "Fazemos desse modo porque o cara lá da quebrada vai se interessar pela literatura desse modo", afirma. Com uma tenda no meio do centro histórico de Parati, o diretor cultural da ASSU (Associação Socioambientalista Somos Ubatuba) divulga o trabalho da ONG em varais literários. "Não estamos vendendo nada, mas incitando àqueles que se interessam pela educação ambiental que contribua." Carlos também divulga a Carta da Terra, documento de compromisso com o meio ambiente, assinado durante a Eco 92, no Rio de Janeiro. A Flip foi encerrada neste domingo e, segundo os organizadores, a cidade recebeu 20 mil turistas e 10 mil crianças nos mais variados eventos promovidos com 76 escritores de 11 países (dois vencedores do Prêmio Nobel).