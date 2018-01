Na Mostra, o 100.º volume da <i>Coleção Aplauso</i> São duas ótimas notícias. A primeira é que a Coleção Aplauso, da Imprensa Oficial do Estado, lança mais 13 volumes nesta quarta-feira, na Mostra, atingindo a marca de cem livros publicados. A outra, anunciada pelo professor Hubert Alqueres, diretor-presidente da editoria oficial do Estado de São Paulo, é que o governador eleito, José Serra, já lhe disse que pretende dar continuidade à coleção, que considera da maior importância. A idéia da Coleção Aplauso surgiu de uma parceria de Alqueres com o crítico Rubens Ewald Filho. Ambos se conhecem há anos e pensaram que seria uma contribuição valiosa à cultura paulista uma coleção resgatando nomes fundamentais das artes, da cultura em geral. Uma centena de livros não representa pouca coisa. Resgatam atores, diretores, propõem álbuns de fotos, até roteiros de filmes estão agora imortalizados no papel, para quem quiser comparar a obra na sua origem e o resultado na tela. É verdade que se pode objetar que talvez falte mais rigor à coleção como um todo. Existem biografados que talvez não mereçam estar no mesmo panteão de outros e a própria escrita dos livros também é irregular, mas, no conjunto, é a própria coleção que merece aplauso. Os 13 volumes que serão lançados nesta quarta, no lounge da Mostra, no Hall do Shopping Center Frei Caneca, 6.º andar, a partir das 19h30, expõem a diversidade característica do projeto. Predominam os perfis de atores e autores, no já tradicional texto em primeira pessoa que caracteriza a coleção. Maurício Capovilla, por Carlos Alberto de Mattos (A Imagem Crítica); Ary Fontoura, por Rogério Menezes (Entre Rios e Janeiros); Betty Faria, por Tânia Carvalho (Rebelde por Natureza); Emiliano Queiroz, por Maria Letícia (Na Sobremesa da Vida); Marisa Prado, por Luiz Carlos Lisboa (A Estrela, o Mistério); Vera Holtz, por Analu Ribeiro (O Gosto da Vera); Ary Fernandes por Antônio Leão (Sua Fascinante História); Tony Ramos, por Tânia Carvalho (No Tempo da Delicadeza); e Pedro Paulo Rangel, também por Tânia Carvalho (O Samba e o Fado). Mas a nova leva da Coleção Aplauso tem também um roteiro, o de Desmundo, de Sabiana Anzuateg; duas coletâneas de críticas, a de Rubem Biáfora (A Coragem de Ser), que homenageia o grande crítico de O Estado de S. Paulo, com textos escolhidos por Carlos M. Motta; e Luiz Geraldo de Miranda Leão (Analisando Cinema), com seleção de Aurora Miranda Leão; e um especial - o livro de Dulce Damasceno de Brito com suas lembranças de Hollywood. Cada volume custa R$ 9 e somente o livro de Dulce Damasceno de Brito, pelo formato, é mais caro - R$ 18. Já confirmaram presença vários dos homenageados - Vera Holtz, Betty Faria e Dulce Damasceno, entre outros.