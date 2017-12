Na Livraria Cultura, escritores debatem a obra de Faulkner Os escritores Marçal Aquino e Marcelino Freire e o tradutor Celso Mauro Paciornik conversam nesta quinta-feira, 19, com o público sobre a literatura do norte-americano William Faulkner, autor de obras-primas como Luz em Agosto (448 págs., R$ 69), relançado agora pela editora Cosac Naify com tradução de Paciornik. Os debatedores propõem uma reflexão sobre as afinidades temáticas e estilísticas entre a obra do grande escritor e a produção literária dos dias de hoje. O encontro começa às 19h30 e acontece na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Avenida das Nações Unidas, 4.777, telefone 3024-3599). A entrada é franca.