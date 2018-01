Na Lita Produções, aulas abordam a história da filosofia Estão abertas as inscrições para o curso de História da Filosofia com o professor Carlos Meirelles Matheus, doutor em filosofia pela PUC. A proposta é, a partir de leitura de textos, discutir e interpretar as idéias dos grandes pensadores da filosofia ocidental. A primeira parte do curso, neste semestre, começa no dia 20 e abordará o tema Antiguidade Greco-Romana e o Período Medieval. As aulas ocorrem sempre às terças-feiras, das 19h30 às 21h30, na Lita Produções (Rua Batataes, 308, Jardim Paulista). Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelos tels. 3887-1243 e 0073-4079.