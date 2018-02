Na lista, estrangeiros que querem o Oscar

A corrida pelo Oscar de melhor filme estrangeiro já começou - na semana passada, a Academia de Artes e Ciências de Hollywood anunciou que 65 países inscreveram longas para a categoria. Desses, 19 estão na programação da Mostra, um bom aperitivo para medir forças com o concorrente nacional, Lula, o Filho do Brasil, de Fábio Barreto.

O representante francês é um dos que despertam atenção - ganhador do Grande Prêmio do Festival de Cannes deste ano, Homens e Deuses, de Xavier Beauvois, foi visto por mais de 1 milhão de espectadores em seu país. É inspirado em uma história real, sobre monges de Tiberina, raptados e assassinados por um grupo de fundamentalistas islâmicos durante a guerra civil argelina, em 1996.

A violência também marca Fora da Lei, do argelino Rachid Bouchareb, que começa e termina com dois massacres. No primeiro, em Sétig, na Argélia, em 1945, colonialistas franceses disparam contra nativos que, após a vitórias dos aliados na 2.ª Guerra, reivindicavam a independência para o seu país. No segundo, no final, uma manifestação pacífica em Paris, nos anos 1960, vira um teatro sangrento.

Outro postulante imperdível é Tio Boonmee, Que Pode Recordar Vidas Passadas, do tailandês Apichatpong Weerasethakul. Ganhador da Palma de Ouro no mesmo Festival de Cannes, o filme dividiu opiniões: estranho, experimental, majestoso e mágico para alguns, tedioso, incompreensível e alucinatório para outros. Trata-se da história do homem que sofre de insuficiência renal aguda e se retira para o campo, antecipando a morte. Lá, depois de ser visitado pela mulher e o filho que morreram, ele viaja no próprio passado, relembrando suas vidas anteriores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Representando a Macedônia, Milcho Manchevski comparece com Mães, três histórias maternas que oferecem perspectivas distintas da atual sociedade macedônica. O longa começa como ficção, inclusive com a criação de uma mentira; em seguida, envereda para uma história sobre a criação de um mito até terminar com imagens reais, cruas, às vezes cruéis. Manchevski tornou-se queridinho do público, que considerou Antes da Chuva o melhor filme da 24.ª Mostra.

Forte competidor, Se Eu Quiser Assobiar, Eu Assobio, do romeno Florin Serban, traz outros elementos que agradam à plateia ao narrar a história do garoto que, prestes a ser liberado do reformatório, é informado pelo irmão mais novo que a mãe pretende levá-lo para a Itália. Como ela já ensaiara isso antes, com terríveis resultados, o rapaz se rebela, agride um guarda e faz uma refém. E põe sua liberdade em risco. Um drama envolvente.

QUAIS SÃO OS FILMES

Quando Partimos (Alemanha)

Fora da Lei (Argélia)

Circus Columbia (Bósnia)

Do Amor e Outros Demônios (Costa Rica)

Em Um Mundo Melhor (Dinamarca)

O Atleta (Etiópia)

Homens e Deuses (França)

Dias Violentos (Geórgia)

Mamma Gogo (Islândia)

Peepli ao Vivo (Índia)

A Primeira Coisa Linda (Itália)

Mães (Macedônia)

The Angel (Noruega)

O Ladrão de Luz (Quirguistão)

Tudo Que Amo (Polônia)

A Rosa de Kawasaki (Rep. Checa)

Se Eu Quiser Assobiar, Eu Assobio (Romênia)

Tio Boonmee, que Pode Recordar Vidas Passadas (Tailândia)

Hermano (Venezuela)