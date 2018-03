Na hora twitto, logo existo Se a rede social Twitter teria estourado mesmo no South by Southwest, o de 2007, neste de 2010 a impressão que dava era a de que, quem não usasse a ferramenta, estava nu. Uma coisa é a programação oficial, com os horários certinhos sendo cumpridos. Outra era saber das festas paralelas, dos tamanhos das filas, se o show estava bom ou ruim, se o Kanye West estava na festa da marca X fazendo hip hop com o Snoop Dogg, se o Muse ia mesmo ser atração-surpresa do Stubb"s. Se você estava com o twitter certo, dava para saber de tudo na hora. Senão...