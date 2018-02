Na Globo, 'Porta dos Fundos' teria outro formato

Uma ideia é manter o formato nos moldes do que ele é, na web, com esquetes e alguma acidez, e criar um outro modelo para a TV, com histórias completas em cada episódio, sob a chancela do time.

De alguma forma, todos os integrantes do Porta já passaram pela Globo, em trabalhos isolados, e bem conhecem os limites da emissora para zombar de todo tipo de situação.