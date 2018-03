Na Globo, humorísticos permanecem em 2007 A briga por espaço continua, mas pelo menos três atrações da Globo, "A Grande Família", "A Diarista" e "Sob Nova Direção", já têm lugar garantido na programação da emissora em 2007. Apesar dos eternos rumores de que "Sob Nova Direção" vai acabar, já é fato no mercado anunciante que a sitcom se mantém entre os destaques de humor da Globo no próximo ano. A direção da emissora teria até encomendado uma reformulação no formato, como a entrada de novos personagens, para dar mais fôlego às aventuras de Pity e Belinha. "A Grande Família" também segue firme e forte no ar, ainda que muitos integrantes da série tenham pedido um tempo de descanso para a atração. Afinal, são mais de cinco anos no ar, desde a ressurreição do projeto, em 2001. A série está garantida pelo menos até o fim do primeiro semestre na Globo. Ainda no fim deste ano chega aos cinemas o filme do clã de Lineu (Marco Nanini). "A Diarista" também permanece na programação e ganha novos personagens em 2007. A novidade será um novo dia de exibição para o humorístico de Cláudia Rodrigues, que deve ir ao ar mais cedo.