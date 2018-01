Na frente do SBT, Record conquista o segundo lugar O SBT que se cuide. A Rede Record, que tanto alardeia que segue rumo à liderança em audiência, está consolidando o segundo lugar em ibope em alguns horários. Claro que há uma dose de confete extra nisso, mas é fato que a faixa noturna da rede já ultrapassa o SBT. No horário nobre de segunda-feira, por exemplo, a Record registrou média de 11 pontos das 18 horas à meia-noite, ante oito do SBT e 36 da Globo. Se olharmos essa audiência um ano atrás encontraremos um panorama muito diferente. A Record - com apenas uma novela - mal conseguia bater os cinco pontos de audiência média na faixa nobre. Na média do restante da programação a Record também encostou no SBT. Na segunda-feira, o canal registrou, das 6 horas às 18 horas , média de sete pontos, ante oito do SBT e 21 da Globo. O share de SBT e da Record no horário foi igual, 16%. Além da estréia de Cidadão Brasileiro, entre as novidades da rede está o fim do Tudo a Ver - que saiu do ar na segunda - e a contratação de Gugu Liberato. O contrato do apresentador com o SBT vence dia 30, mas a mudança de emissora só deve se dar após o dia 27, depois do último programa do apresentador na rede de Silvio Santos. Ainda na noite de segunda-feira, dia de tensão pela estréia da novela da faixa nobre da Record, Jornal Nacional e Belíssima registraram 35 e 49 pontos de média, respectivamente. Nada que chegue a abalar a Globo, mas também nada para ser menosprezado. Tanto a novela quanto o Jornal Nacional têm registrado pouco mais que isso nos últimos dias.