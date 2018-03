Na fossa com Norah Nada como um coração ferido para espremer poesia de uma cantora sem nada a provar. Em Little Broken Hearts, seu quinto disco solo, Norah Jones destila o fel e remenda os farrapos de um pós-romance com um fulgor inédito. Produzido pelo incensado Danger Mouse, é seu melhor trabalho desde Come Away With Me, disco que a transformou em sensação do smooth jazz. Norah reproduz o rock vintage, amargo e cortante de Broken Hearts no Via Funchal, neste sábado. / ROBERTO NASCIMENTO