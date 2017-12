Na Flip, homens usam saias para protestar contra o machismo

Cerca de 25 pessoas andaram pelas ruas de Paraty, reivindicando o direito dos homens poderem "se libertar". Segundo os organizadores do evento, uma performance teatral, os homens sofrem uma opressão do machismo. Por volta das 14 horas, o grupo, no qual havia homens usando saias, calças e mulheres entoaram um canto cuja essência se dava no refrão "somos todos iguais".

Portando um adesivo nas roupas, com os dizeres "homens libertem-se", o grupo chegou à Praça da Matriz, onde leu um texto defendendo a liberdade dos homens não obedecerem as convenções, como por exemplo, sempre "chegarem nas mulheres" e "serem viris". Com direito a batucada, nudez, e encenação de um pelotão de guerra. O protesto foi pacífico e escoltado por dois policiais.