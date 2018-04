Na Flip, biólogo Dawkins fala sobre religião e evolução

Ateu confesso e praticante, a ponto de participar ativamente de campanhas como a que cobriu ônibus de Nova York e Londres com a frase ?Deus provavelmente não existe?, Dawkins fomenta a polêmica com frases diretas. Para ele, muitos dos problemas modernos estão diretamente relacionados com a religião - o fundamentalismo, por exemplo, justificaria o ataque terrorista a Nova York, em 11 de setembro de 2001. ?A religião não oferece coisas boas, obrigando as pessoas a viverem entre a escolha do bem ou do mal. Também não oferece uma explicação convincente para a evolução do homem. Acho que acreditar em algo que não tenha evidências é muito perigoso.?

Vindo de uma passeio pelo Pantanal, região mato-grossense que o fascinou, o cientista não encontrou naquele exemplo de natureza um toque divino. ?Na verdade, para mim foi uma grande experiência estética.? Dawkins preocupa-se com a proteção natural recebida pelas religiões, o que as tornam inatacáveis para grande parte das pessoas. ?Acredito que a maioria das pessoas tenha uma predisposição para a crença religiosa e até tenho amigos com muita fé que são ótimas pessoas. Mas isso não pode ser levado ao extremo, pois a fé religiosa pode levar, como já vimos várias vezes, a guerras.?

Apesar do tom crítico, Dawkins conta que muitas de suas obras, como "Deus, um Delírio", deveriam, na verdade, divertir o leitor. ?Sei que os críticos o consideraram agressivo, arrogante, mas é um livro engraçado.? A ciência, aliás, não pode se fechar em si mesma, acredita o britânico, que a considera, por exemplo, o veículo ideal também para a poesia. ?Carl Sagan foi um dos que perceberam isso ao olhar para as estrelas.? As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.