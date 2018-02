Na estreia de filme, Angelina Jolie lembra meninas sequestradas na Nigéria

A atriz ,de 38 anos, que também é representante especial da ONU para refugiados, disse ter sido "reconfortante" ouvir os jornalistas perguntarem e as pessoas se preocuparem com as meninas sequestradas, durante um evento para um filme.

"O mais importante, no entanto, é entender que isso acontece porque esses homens acham que podem sair impunes com isso e estão livres para fazer isso", disse ela aos jornalistas.

"Temos que começar a prender pessoas por isso, nós temos que começar a submetê-los à justiça e temos que começar a fazer disso um crime absoluto, para levar medo a esses homens e fazer com que pensem duas vezes antes de tornar a agir dessa maneira."

Pessoas em todo mundo tem demonstrado seu apoio ao participar de protestos e se juntar a campanhas online pedindo o resgate das garotas levadas de uma escola secundária por extremistas do grupo Boko Haram, no dia 14 de abril.

A primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, e a estudante paquistanesa e ativista dos direitos humanos Malala Yousafzai estão entre as personalidades que apoiam a campanha online e postaram autorretratos segurando cartazes com os dizeres "#BringBackOurGirls" (tragam de volta nossas garotas).

Angelina também disse estar cada vez mais preocupada com as pessoas na Ucrânia, onde separatistas pró-Moscou ignoraram um pedido público do presidente russo, Vladimir Putin, pelo adiamento de um referendo sobre a independência do leste ucraniano. A votação está marcada para domingo e pode provocar um conflito armado.

"Não posso imaginar ninguém daquela região que não esteja simplesmente aterrorizado com que o pior ainda esteja por vir", disse ela.

Angelina, vestida com um longo preto e acompanhada do marido, Brad Pitt, é a protagonista de "Malévola", da Walt Disney, que estreia em Londres no Kensington Palace. O filme inspirado na personagem do conto de fadas Branca de Neve tem estreia mundial marcada para o fim do mês.