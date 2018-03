Na estrada com ''o maior da sanfona''

No estilo road movie, o filme começa com Dominguinhos tocando sozinho o tema de Lamento Sertanejo caminhando lentamente por uma estrada vazia no sertão pernambucano. Rodando mais adiante, segue para Exu, terra de Gonzagão, que tem um tocante poema escrito e falado por Patativa do Assaré. Da secura do Nordeste, encontrando boiadeiros e sanfoneiros pelo caminho, o espectador é levado ao deslumbre das águas pantaneiras, depois ao Rio Grande do Sul, onde encontra Luiz Carlos Borges, Renato Borghetti e outros acrescentam capítulos importantes sobre a história da sanfona brasileira.

Dali a viagem segue para São Paulo e fecha o círculo de volta ao Nordeste, com a última gravação da vida de Sivuca e Dominguinhos contando sua própria história. "Acho Dominguinhos o maior nome vivo da sanfona no mundo", diz Roizenblit. "Ele é um monumento." E o Luiz Gonzaga, nascido no dia de Santa Luzia (13 de dezembro) "é o próprio milagre". "Sem ele não haveria nada", diz o diretor. Gil e Dominguinhos estão de acordo.