Na esteira da TV paga, Cultura terá 27 produções via fomento até 2013

Holocausto. Até 2013, a Cultura contabiliza, segundo seu vice-presidente de conteúdo, Fernando Vieira de Mello, nada menos que 27 programas feitos com leis de incentivo. Um bom exemplo de programa bacana que conta com parceria da TV paga é Crossing - Terra Prometida, feito pela Conspiração, com direção de Andrucha Waddington, destinado ao History Channel e à própria Cultura. Com base em cartas de judeus refugiados do acervo da Unicamp, a série terá cinco episódios. Fotografias, cópias de cartas e documentos raros disponíveis serão plenamente usados na edição, mas a ideia é narrar, por meio de animação e ilustrações, as muitas cenas e casos que não contam com imagens para serem relatadas.

Ainda na tecla da luta de Anderson Silva, convém notar que a plateia permaneceu eletrizada após o fim do confronto, na madrugada de sábado para domingo. Os Simpsons, exibido pela Globo na sequência do evento, rendeu 10 pontos no Ibope da Grande São Paulo.

A Globo cravou Lado a Lado como título definitivo de sua próxima novela das 6, estreia de João Ximenes Braga e Cláudia Lage como autores titulares.

E Gilberto Braga, responsável pela supervisão de Lado a Lado, lê rigorosamente todos os capítulos já escritos até agora por seu discípulo, João Ximenes, e por Cláudia Lage. Segundo a dupla, o veterano faz observações bastante pontuais e objetivas sobre o roteiro.

O Gloob, canal infantil da Globo Sat lançado há menos de um mês, já está na mira da Globo Marcas. Mascote e futuras produções bancadas pelo canal são vistos como boa oportunidade de vender a grife como brinquedos e produtos de papelaria.

O Telecine Premium anuncia para sábado, às 22h, a estreia de Carros 2, com reprise no Pipoca.

Rodrigo Lombardi posa no alto de uma das montanhas da Capadócia, Turquia. Protagonista de Salve Jorge, de Glória Perez, próxima novela das 9 da Globo, ele grava as primeiras cenas como Theo. De lá, a equipe segue para a capital, Istambul.

Como boa parte dos canais pagos se vê obrigada a aumentar seu volume de produção nacional, a Ancine tem liberado mais capital e acelerado o aval sobre novos projetos, a fim de atender a demanda que ela mesma criou. Assim, tanto a Cultura como a TV Brasil têm participado de coproduções com canais pagos e produtoras independentes, aquecendo ainda mais o audiovisual nacional.